Südkorea wirbt bei ASEAN+3-Treffen für Wirtschaftsinitiative IPEF

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei einem hochrangigen ASEAN plus Drei-Treffen für das Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) geworben, an dem das Land als Gründungsmitglied beteiligt ist.Das Außenministerium teilte mit, dass der stellvertretende Minister für politische Angelegenheiten, Yeo Seung-bae, als Südkoreas Verhandlungsführer an einem ASEAN plus Drei-Treffen von hochrangigen Beamten teilgenommen habe, das am Mittwoch virtuell abgehalten worden sei.Bei dem Treffen wurde der Stand der Kooperation auf den Gebieten Gesundheit, Handel, Lieferketten und Finanzen überprüft und über die künftige Zusammenarbeit, wie die Erholung nach der Corona-Pandemie, diskutiert.Yeo wies in Bezug auf die Kooperation für die Wirtschaftserholung auf die Bedeutung des Inkrafttretens der regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) in diesem Jahr hin. Er betonte, dass die Gründung des IPEF, Wirtschaftliches Rahmenwerk für den Indopazifik, zusammen mit anderen regionalen Partnerschaften für die multilaterale Kooperation zur wirtschaftlichen Erholung und dem gemeinsamen Wohlstand in der indopazifischen Region beitragen werde.Der Diplomat betonte außerdem, dass Nordkoreas Raketentests eindeutig gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstießen. Er bat, dass ASEAN, China und Japan klar und geschlossen auf Nordkoreas anhaltende Provokationen, einschließlich der Möglichkeit eines siebten Atomtests, reagieren würden.ASEAN plus Drei ist die Bezeichnung für Konferenzen der zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN mit Südkorea, China und Japan.