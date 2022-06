Südkorea meldet 12.161 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Donnerstag 12.161 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Insgesamt sind die Zahlen damit weiter rückläufig.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA gab es 65 aus dem Ausland eingetragene Fälle. Seit dem Pandemie-Beginn seien in Südkorea 18.200.346 Ansteckungen erfasst worden.Verglichen mit dem Vortag waren es zuletzt 1.200 Fälle weniger. Am selben Tag vor einer Woche waren jedoch 2.200 Ansteckungen weniger registriert worden. Im Vergleich mit dem Wert vor zwei Wochen waren es 6.600 Fälle weniger.Die Zahl der schwerkranken Covid-Patienten sank um acht auf 106. Der Wert liegt damit schon 13 Tage in Folge im 100er-Bereich.Es wurden laut Behördenangaben 18 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt. Insgesamt starben damit 24.323 Menschen mit oder an dem Virus. Die Sterblichkeitsrate wird mit 0,13 Prozent angegeben.