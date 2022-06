Yoon fordert Bildungsministerium zur Hervorbringung von Talenten in Wissenschaft und Technologie auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat das Bildungsministerium aufgefordert, Talente in Wissenschaft und Technologie hervorzubringen.Nur wenn es die entsprechende Rolle spiele, erfülle das Bildungsministerium seinen Zweck. Sollte das Ressort keine solche Innovation vornehmen, könne es Gegenstand einer Reform werden, sagte Yoon laut einem Beamten des Präsidialamts am Mittwoch auf einer Kabinettssitzung am Dienstag.Yoon forderte dem Präsidialamt zufolge das Bildungsministerium mit Nachdruck zu einem Umdenken auf. Das Ministerium müsse auf ordentliche Weise in der Spitzenindustrie benötigte Talente bereitstellen. Das Ministerium müsse gute Arbeit leisten, damit die einheimische Halbleiterindustrie gut abschneiden könne, betonte er und forderte die Kooperation mit anderen Ministerien wie dem Industrieministerium bei der Förderung von Arbeitskräften.Yoon verlangte, dass das Bildungsministerium nach Konsultationen mit anderen Ministerien und unter Berücksichtigung der Nachfrage seine Bildungspolitik betreibe. Die Förderung von Talenten sei überlebenswichtig, betonte er wiederholt.