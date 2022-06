Politik Vizeaußenminister: Südkorea will öffentliche Entwicklungszusammenarbeit ausbauen

Südkorea will gemäß seinem wirtschaftlichen Status das Volumen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) erweitern.



Entsprechendes sagte Vizeaußenminister Lee Do-hoon in der Eröffnungsrede bei einem Forum zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) am Mittwoch in Seoul.



Südkorea wolle durch eine stärkere Verknüpfung der ODA-Strategie sowie -Politik mit der außenpolitischen Strategie zur Lösung anstehender globaler Angelegenheiten aktiv beitragen und dadurch seine Rolle als global zentraler Staat verstärken, hieß es.



Lee wies darauf hin, dass die südkoreanische Regierung der Ukraine 40 Millionen Dollar bereitgestellt und ACT-A, einer internationalen Initiative im Kampf gegen Covid-19, weitere 300 Millionen Dollar gespendet hatte. Südkorea werde auch seine Bemühungen fortsetzen, Entwicklungsländern bei der Reaktion auf Krisen zu helfen.



Bei den SDGs handelt es sich um 17 Ziele in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt, die die internationale Gemeinschaft bis 2030 erreichen will.