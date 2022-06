Yoon weist Kritik an übermäßiger Auswahl von Staatsanwälten für wichtige Posten zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Kritik zurückgewiesen, dass er zu viele Posten mit früheren Staatsanwälten besetzt habe.Angesichts der umstrittenen erstmaligen Ernennung eines ehemaligen Staatsanwalts zum Leiter der Finanzaufsicht FSS erläuterte Yoon am Mittwoch die Hintergründe für die Wahl von Lee Bok-hyun.Regulierungsbehörden wie die Finanzdienstekommission und die Finanzaufsicht seien angemessene Stellen für Personen, die Gesetze vollstreckt hätten, um ihre Fähigkeiten zu entfalten. Der neue FSS-Chef Lee, Experte in Sachen Finanzüberwachung und Marktuntersuchung, sei geeignet für den Posten, betonte Yoon.Angesichts Yoons beispiellos häufiger Berücksichtigung von früheren Staatsanwälten für Spitzenämter wurde gefragt, ob sein Pool an Arbeitskräften nicht zu klein sei. Yoon konterte mit Verweis auf frühere Beispiele und Fälle in den USA, dass in der Vergangenheit viele Personen aus Minbyun, einer Organisation von progressiven Rechtsanwälten, ernannt worden seien.Die Regierungspartei Macht des Volks verteidigte Yoons Entscheidung für Lee als angemessen, bei der in erster Linie die Fähigkeiten berücksichtigt worden seien.Dagegen warf die Minjoo-Partei Koreas Yoon vor, eine Republik der Staatsanwaltschaft zu schaffen.Unterdessen wurde bekannt, dass Professorin Kang Soo-jin an der Korea Universität, eine ehemalige Staatsanwältin, von der Liste der Kandidaten für die Leitung der Fair-Trade-Kommission gestrichen worden sei. Es hatte Spekulationen gegeben, dass Kang für den Posten vorgesehen sei.Die Frage, ob die Kritik wegen einer Bevorzugung früherer Staatsanwälte der Grund für Kangs Ausschluss sei, verneinte Yoon.