Gleichstellungsministerin trifft Opfer der Sexsklaverei Japans

Photo : YONHAP News

Die neue Ministerin für Gleichstellung und Familie, Kim Hyun-sook, hat einem überlebenden Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs versprochen, Unterstützungsmöglichkeiten der Regierung wohlwollend zu überprüfen.Entsprechendes sagte Kim beim Treffen mit Lee Yong-soo am Mittwoch in Seoul. Kim hörte sich dabei die Meinung der Frauenrechtlerin zur Frage der Opfer der Sexsklaverei an.Lee sagte, dass die Frage der Trostfrauen des japanischen Militärs nicht nur die Bürger Koreas angehe, sondern auch ein Erbe darstelle, an das weltweit erinnert werden müsse. Für eine Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste sei die Unterstützung der Regierung nötig.Sie betonte die Notwendigkeit, die UNO wegen der Einhaltung der Antifolterkonvention anzurufen und eine internationale Anerkennung zu erhalten, um die Verantwortung der japanischen Regierung für die Trostfrauen-Frage klarzustellen.Kim bezeichnete Lee als Menschenrechtsaktivistin, die sich um die Bekanntmachung und Lösung der Frage der Trostfrauen des japanischen Militärs bemüht habe. Sie wolle wohlwollend überprüfen, welche von Lees Anstrengungen die Regierung unterstützen könne, hieß es.