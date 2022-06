Südkorea erreicht Viertelfinale der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft 2022 den Einzug ins Viertelfinale geschafft.Die südkoreanische U-23-Fußballnationalmannschaft der Männer siegte in ihrem dritten Gruppenspiel am Mittwoch im usbekischen Taschkent mit 1:0 über Thailand.Südkorea hatte das erste Spiel gegen Malaysia mit 4:1 gewonnen und musste sich im zweiten Spiel gegen Vietnam mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden wurde Südkorea der Sieger in Gruppe C.Das Land wird im Viertelfinale am 12. Juni gegen den Zweitplatzierten der Gruppe D antreten.Südkorea hatte 2020 die Meisterschaft erstmals gewonnen und will den Titel verteidigen.