OECD senkt Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr auf 2,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea auf unter drei Prozent gesenkt.Die OECD prognostizierte 2,7 Prozent Wachstum im laufenden Jahr. Das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als gemäß der letzten OECD-Prognose vor sechs Monaten.Die Wachstumsprognose für das kommende Jahr wurde ebenfalls nach unten korrigiert, und zwar auf 2,5 Prozent.Die OECD teilte die Einschätzung mit, dass die Unternehmensinvestitionen wieder in Schwung kommen und sich der Konsum infolge der Aufhebung der Corona-Maßnahmen und des Nachtragshaushalts erholt. Sie betrachtete jedoch den weltweiten Inflationsdruck und Störungen in Lieferketten als Wachstumshemmnisse.Von einer Wachstumsverlangsamung aufgrund der Preisanstiege ist nicht nur Südkorea betroffen. Die Organisation korrigierte demnach ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft für dieses Jahr um 1,5 Prozentpunkte nach unten.Joo Won vom Hyundai Forschungsinstitut nannte als Hintergrund, dass der Ukrainekrieg zu einem rapiden Preisanstieg bei Rohstoffen geführt habe, und dass eine so hohe Inflation für die Weltwirtschaft und den Handel negative Folgen habe.Größte Sorgen bereite demnach eine Wachstumsverlangsamung in China und den USA, den wichtigsten Exportmärkten Südkoreas. Die Wachstumsprognose für beide Volkswirtschaften wurden aufgrund der Folgen der Lockdowns und weiteren Straffung der Geldpolitik nach unten korrigiert. Das bedeutet, dass Südkoreas Ausfuhren, die tragende Säule seiner Volkswirtschaft, schrumpfen könnten.Die Weltbank senkte unterdessen ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft auf 2,9 Prozent und warnte vor einer Stagflation.