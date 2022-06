Südkorea verspricht beim Ostasiengipfel Verstärkung der Kooperation mit ASEAN

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat bei einem Treffen des Ostasiengipfels (EAS) die Absicht mitgeteilt, die Zusammenarbeit mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN kontinuierlich zu verstärken.Laut dem Außenministerium nahm der stellvertretende Minister für politische Angelegenheiten, Yeo Seung-bae, an einer Sitzung des Ostasiengipfels von hochrangigen Beamten teil, die am Mittwochabend virtuell stattfand.Bei dem Treffen wurde über die Ausrichtung der Kooperation für Frieden und Wohlstand in der Region und die regionale und internationale Lage diskutiert. Auch Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramme, eine wichtige anstehende Angelegenheit in der Region, wurden thematisiert.Yeo betonte, dass eine Reihe von Raketentests Nordkoreas, einschließlich der Starts von Interkontinentalraketen, einen eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Er bat darum, dass die Teilnehmer des Ostasiengipfels gegen Nordkoreas Provokationen eine entschiedene und geschlossene Stimme erheben.Der Ostasiengipfel (East Asia Summit) wurde 2005 ins Leben gerufen. Mitglieder sind die zehn ASEAN-Staaten, Südkorea, Japan, China, Australien, Neuseeland, Indien, die USA und Russland.