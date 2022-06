Mindestens sieben Tote bei Gebäudebrand in Daegu

Photo : KBS News

Bei einem Gebäudebrand in der Stadt Daegu sind mindestens sieben Menschen getötet worden.46 Menschen seien verletzt, berichteten zuständige Beamte in der rund 300 Kilometer südlich von Seoul gelegenen Stadt.Das Feuer in dem siebenstöckigen Gebäude sei gegen 10.55 Uhr ausgebrochen, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Der Brand habe innerhalb von 20 Minuten gelöscht werden können.Rund 160 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen.Die Brandursache ist noch unklar. Auch Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.