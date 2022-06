Internationales LG Energy Solution will Indonesien bei Aufstieg zu Mekka von E-Autos helfen

Ein Konsortium des koreanischen Batterieherstellers LG Energy Solution (LES) hat ehrgeizige Pläne präsentiert, um Indonesien zum Aufstieg zu einem Mekka von Elektroautos verhelfen zu können.



Indonesiens Präsident Joko Widodo versprach daraufhin volle Unterstützung, weil das Projekt zur Schaffung von vielen Arbeitsplätzen und zu einer ausgewogenen Entwicklung des Landes beitragen würde.



LES-Präsident Lee Bang-soo sagte während seines Besuchs in Indonesien am Mittwoch, es freue ihn, dass die Firma in eine wichtige Fabrik des Projekts Grand Package im Industriepark Batang investieren könne. Er habe die Idee, den Ort zum wichtigsten Industriekomplex für Elektroautos in Südostasien zu entwickeln.



Sollte das Projekt realisiert werden, könnten jährlich E-Autobatterien für 3,5 Millionen Einheiten mit einer Leistung von 200 Gigawattstunden produziert werden, sagte Lee. Er gab Pläne bekannt, auf einer 275 Hektar großen Fläche im Industriepark Batang eine Fabrik zu bauen und diese mit erneuerbaren Energien zu betreiben.



LES bildete ein Konsortium mit LG Chem, LX International, Posco und dem chinesischen Unternehmen Huayou Cobalt. Das Konsortium verhandelt mit der indonesischen Regierung über ein Gesamtpaket, das von der Förderung von Nickel bis zur Produktion von Batteriezellen reicht.



Das Volumen des Projekts soll laut Informationen neun Milliarden Dollar betragen.