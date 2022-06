Zeitung: Präsident Yoon wird wahrscheinlich an NATO-Gipfel teilnehmen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat laut einem japanischen Medienbericht faktisch beschlossen, am NATO-Gipfel Ende Juni teilzunehmen.Das schrieb die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ am Donnerstag unter Berufung auf mehrere südkoreanische Regierungsvertreter. Der nächste NATO-Gipfel ist am 29. und 30. Juni in Madrid geplant.Laut dem Bericht überprüft der japanische Premierminister Fumio Kishida ebenfalls seine Teilnahme daran.Die südkoreanische Seite wolle am Rande des NATO-Gipfels ein Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan abhalten, um die Verbesserung der bilateralen Beziehungen voranzutreiben. Ein hochrangiger Vertreter der Yoon-Regierung habe gesagt, man wolle mit einem formellen Treffen Vertrauen zwischen den Regierungschefs aufbauen, so die Zeitung.Es erfolgt zudem eine letzte Meinungsabstimmung darüber, dass Außenminister Park Jin Mitte Juni Japan besuchen und mit seinem japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi Gespräche führen wird.Die südkoreanische Seite wolle beim Außenministertreffen den starken Willen beider Seiten für eine Beziehungsverbesserung bestätigen und Bedingungen für die Realisierung des ersten Treffens ihrer Regierungschefs am Rande des NATO-Gipfels schaffen, schrieb die Zeitung weiter.