Autonome Taxis sollen ab August auf Seouls Straßen unterwegs sein

Photo : YONHAP News

Möglicherweise ab August werden selbstfahrende Taxis auf Straßen im Seouler Bezirk Gangnam unterwegs sein.Die Stadt Seoul teilte mit, dass am Donnerstagvormittag Probefahrten von autonomen Taxis, sogenannte RoboRide, erfolgt seien. Bürgermeister Oh Se-hoon und der Minister für Land, Infrastruktur und Verkehr, Won Hee-ryong, seien die ersten Gäste des Taxidienstes mit selbstfahrenden Autos geworden.Der RoboRide-Dienst wird für den gesamten Bezirk Gangnam zur Verfügung stehen. Dieses Jahr wird der Dienst auf 26 Straßen, darunter Teheran-ro und Gangnam-daero angeboten, die Zahl soll im kommenden Jahr auf 32 Straßen gesteigert werden.Die Stadtverwaltung will zudem im August ein Demonstrationsprojekt für selbstfahrende Zustellroboter in der Umgebung des Messekomplexes COEX starten.