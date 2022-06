Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge Verluste verbucht.Der Index verlor 0,03 Prozent auf 2.625,44 Zähler.Grund für den Rückgang seien erneut Inflationssorgen gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Sorgen vor einem schwachen Wachstum und steigenden Preisen hätten die Aktienkurse belastet. Insgesamt habe sich die Stimmung verschlechtert, wurde Kang Dae-seok von Yuanta Securities von Yonhap zitiert.