Shangri-La-Dialog beginnt heute in Singapur

Photo : YONHAP News

Der Shangri-La-Dialog, die größte Sicherheitskonferenz in Asien, findet von Freitag bis Sonntag in Singapur statt.An dem vom Internationalen Institut für Strategische Studien (IISS) Großbritanniens organisierten Treffen nimmt auch Südkoreas Verteidigungsminister Lee Jong-sup teil. Auch seine Amtskollegen aus den USA, China und Japan, Lloyd Austin, Wei Fenghe und Nobuo Kishi, werden anwesend sein.Es wird erwartet, dass bei der Konferenz verschiedene Diskussionen über die Sicherheitslage im indopazifischen Raum, einschließlich der nordkoreanischen Nuklearproblematik, geführt werden.Am Freitagnachmittag ist ein bilaterales Treffen zwischen Lee und seinem chinesischen Kollegen Wei geplant. Das Augenmerk richtet sich darauf, ob die von der südkoreanischen Regierung angestrebte formelle Stationierung einer Einheit des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Seongju thematisiert wird. Die dortige THAAD-Einheit befindet sich im Status einer vorübergehenden Installation.Am Samstag sind ein bilaterales Verteidigungsministertreffen zwischen Südkorea und den USA sowie ein trilaterales Treffen mit Japan vorgesehen.