Außenminister Park Jin wird am Sonntag zu einem viertägigen Antrittsbesuch in die USA aufbrechen.Minister Park werde auf Einladung von US-Außenminister Antony Blinken Washington DC besuchen, teilte der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, am Donnerstag mit.Park werde mit Blinken zum ersten bilateralen Außenministertreffen seit seinem Amtsantritt zusammenkommen, hieß es.Auch ein Japan-Besuch des südkoreanischen Außenministers Ende Juni solle koordiniert werden.