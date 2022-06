Ministerpräsident kündigt Vorbereitungen für möglichen Wiederanstieg der Covid-19-Fallzahlen an

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat Vorbereitungen für einen möglichen Wiederanstieg der Covid-19-Fallzahlen angekündigt.Das Gesundheitssystem solle verbessert werden, da es nun an der Zeit für Vorbereitungen auf einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen sei.Das kündigte Han am Freitag in einer Sitzung zur Reaktion auf Covid-19 an. Ihm zufolge wolle die Regierung verschiedene Kliniken und medizinische Zentren, die Corona-Patienten behandeln, zu "Behandlungszentren für Patienten mit Atemwegsproblemen" zusammenschließen.Die Regierung wolle die Zahl solcher Zentren auf über 5.000 erhöhen.Darüber hinaus stellte der Premier Pläne vor, nach denen die Nebenwirkungen des Coronavirus systematisch erfasst werden sollen. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse würden anschließend Behandlungsrichtlinien ausgearbeitet.Es werde die Schaffung eines Systems angestrebt, in dem Analysen und Meinungen von Experten für die Politik zur Eindämmung und Quarantäne noch stärker berücksichtigt würden. Um dieses Ziel erreichen zu können, wolle die Regierung ein Beratungsgremium zu Infektionskrankheiten ins Leben rufen, das sich aus Experten des Privatsektors zusammensetzen soll.