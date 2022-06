Yongsan-Park nahe dem Präsidialamt vorübergehend geöffnet

Photo : YONHAP News

Der Yongsan-Park nahe dem Präsidialamt ist vorübergehend geöffnet.Die Regierung machte den Park am Freitag für zehn Tage für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich.Die Bürger können sich auf einem Gelände umschauen, das von der südlichen Seite des Präsidialamtes bis zu einem Sportplatz nördlich des Nationalmuseums reicht.Es handelt sich um eine rund 100.000 Quadratmeter große Fläche, davon gehörten 16 Prozent früher der amerikanischen Yongsan-Garnison. Dort waren eine Schule und Wohnhäuser der Soldaten und ihrer Familien untergebracht. Die US-Truppen sind aktuell dabei, das Gelände des Stützpunktes an Südkorea zurückzugeben.Am heutigen Eröffnungstag wurde das Gelände um 11 Uhr geöffnet, anschließend wird der Park immer von 9 bis 19 Uhr geöffnet sein.Täglich 2.500 Besucher am Tag werden auf das Gelände gelassen oder 500 Besucher alle zwei Stunden.