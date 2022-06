Präsident Yoon nimmt am NATO-Gipfel Ende Juni teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am NATO-Gipfel Ende Juni in Spanien teilnehmen.Der nächste Gipfel der Nordatlantikpakt-Organisation ist am 29. und 30. Juni in Madrid geplant.Ein Beamter des Präsidialamtes teilte am Freitag vor der Presse mit, dass Yoon auf offizielle Einladung der NATO als erstes südkoreanisches Staatsoberhaupt an deren Gipfel teilnehmen werde.Yoon werde einer Sitzung zwischen den Bündnis- und Partnerländern beiwohnen. Er werde am Rande des Gipfels mit mehreren Staats- und Regierungschefs bilaterale Gespräche führen, sagte der Beamte.Das Treffen werde eine Gelegenheit für Südkorea sein, seine Rolle für die Aufrechterhaltung einer werte- und regelbasierten Weltordnung zu verstärken, hieß es.