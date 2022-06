Benzin- und Dieselpreise übersteigen 2.040 Won pro Liter

Photo : YONHAP News

Die Benzin- und Dieselpreise in Südkorea schnellen aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine kontinuierlich in die Höhe.Beim Dieselpreis wurde seit fast einem Monat täglich ein neuer Rekord erreicht. Beim Benzinpreis wird voraussichtlich bald ein neues Rekordhoch erreicht.Laut Opinet, einem Informationsportal des öffentlichen Ölunternehmens KNOC, lag der durchschnittliche Dieselpreis an den Tankstellen am 12. Mai bei 1.953,29 Won pro Liter. Damit wurde der im Jahr 2008 verbuchte Höchstwert überschritten.Seitdem stieg der Preis fast täglich auf einen neuen Rekordwert. Am Donnerstag um 16 Uhr lag der Preis bei 2.042,99 Won.Der Benzinpreis erreichte am Donnerstag um 16 Uhr 2.047,19 Won pro Liter. Es wird erwartet, dass der im April 2018 verbuchte bisherige Rekord von 2.062,55 Won bald übertroffen wird.Verglichen mit dem Stand zu Jahresanfang verteuerte sich Benzin hierzulande um 26,1 Prozent, Diesel um 41,6 Prozent.