Nach Corona-Ausbruch: Mehr Menschen lassen Mahlzeiten aus oder essen alleine

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben mehr Menschen in Südkorea Mahlzeiten ausgelassen oder allein gegessen.Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention hervor. Demnach belief sich der Anteil der Menschen, die am Vortag der Umfrage das Frühstück übersprungen hatten, auf 34,6 Prozent. Beim Mittagessen erreichte der entsprechende Anteil 10,5 Prozent, und beim Abendessen 6,4 Prozent.Die Werte sind verglichen mit 2019 jeweils 3,3, 2,5 und 0,9 Prozentpunkte höher.In dem Bericht wird davon ausgegangen, dass die Covid-19-bedingten Beschränkungen beim Pendeln zur Schule und Arbeit teilweise zur unregelmäßigen Nahrungsaufnahme beigetragen hätten.Der Anteil der Menschen, die allein Mahlzeiten einnehmen, nahm ebenfalls zu. Beim Frühstück stieg der entsprechende Anteil von 41,6 Prozent im Jahr 2019 auf 42,5 Prozent im Jahr 2020. Beim Mittagessen legte die Quote von 23 auf 26,5 Prozent zu, beim Abendessen von 17,9 auf 19,4 Prozent.18,7 Prozent der Menschen ließen sich im Jahr 2020 mindestens einmal am Tag Essen liefern oder nahmen eine Bestellung nach Hause mit. Im Jahr 2019 hatte der Anteil bei 15,4 Prozent gelegen. Demgegenüber sank die Quote der Menschen, die mindestens einmal am Tag außer Haus aßen, in dem Zeitraum von 33,3 Prozent auf 28 Prozent, obwohl Lieferungen und Mitnahmen darin eingeschlossen sind.