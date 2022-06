KI-gestützte Go-Meisterschaft findet in Pyeongchang statt

Photo : YONHAP News

In Südkorea findet erstmals eine KI (künstliche Intelligenz)-gestützte Go-Weltmeisterschaft statt.Der Koreanische Baduk (Go)-Verband organisiert gemeinsam mit der Provinz Gangwon die Gangwon Province AI Baduk Championship, die am 18. Juni in Pyeongchang eröffnet wird.An dem dreitägigen Turnier werden 19 Teams aus Südkorea, China, Japan, Australien und Frankreich teilnehmen.China wird mit elf Teams am stärksten vertreten sein. Aus Japan werden vier Teams und aus Südkorea zwei Teams erwartet. Aus Frankreich und Australien wird jeweils ein Team anreisen.Nachdem das KI-Programm von Google DeepMind, AlphaGo, im Jahr 2016 den koreanischen Profispieler Lee Se-dol besiegt hatte, hatten in China und Japan schon KI-Go-Turniere stattgefunden, in Südkorea jedoch noch nicht.