Börse in Seoul verliert 1,13 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Hauptbörse in Seoul hat am Freitag 1,13 Prozent verloren.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.595,87 Zählern.Grund für den Rückgang waren erneut Sorgen wegen der Inflation und eines Abschwungs der Weltwirtschaft.Die Anleger seien wegen der Ankündigung aufgeschreckt gewesen, dass die Europäische Zentralbank für Juli und September Zinsschritte plant, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Blick richte sich nun auf die Daten zum US-Verbraucherpreisindex, die heute bekannt gegeben würden.Auch seien die Investoren wegen der zunehmenden Gefahr einer Stagflation besorgt, da die Weltbank und andere Institutionen ihre Wachstumsprognosen für führende Volkswirtschaften gekürzt hatten.Neben dem US-Verbraucherpreisindex würden die Investoren auch die Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed in der kommenden Woche berücksichtigen. Die Anleger hätten im Juni wieder Aktien verkauft und damit die Erholung des Kospi eingeschränkt, wurde Huh Jae-hwan Eugene Investment & Securities von Yonhap zitiert.