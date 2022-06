Politik Verteidigungsminister Südkoreas und Chinas führen Gespräche

Südkoreas Verteidigungsminister Lee Jong-sup und sein chinesischer Amtskollege Wei Fenghe haben am Freitagnachmittag am Rande des Shangri-La-Dialogs in Singapur bilaterale Gespräche geführt.



Es war das erste Präsenztreffen zwischen den Verteidigungsministern beider Länder seit dem Gespräch am Rande eines erweiterten ASEAN-Verteidigungsministertreffens im November 2019 in Thailand.



Unmittelbar nach dem Treffen sagte Lee angesichts der Frage nach Chinas Reaktion in Bezug auf die Lage auf der koreanischen Halbinsel, er werde später Näheres erläutern. Das Gespräch sei sehr nützlich gewesen und zu einer guten Gelegenheit für beide Seiten geworden, einander besser zu verstehen.



Wei sagte ebenfalls, dass es in den kommenden Tagen eine Gelegenheit geben werde, die Presse über die Einzelheiten des Gesprächs zu informieren.