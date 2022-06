Lkw-Fahrer streiken siebten Tag in Folge

Photo : KBS News

Gewerkschaftlich organisierte Lkw-Fahrer in Südkorea streiken bereits den siebten Tag in Folge.Nachdem Regierung und Gewerkschaft am Wochenende keine Einigung erzielen konnten, lassen die Trucker auch am Montag weiter ihre Arbeit ruhen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport war am Sonntag im Regierungskomplex in Sejong mit Gewerkschaftsvertretern zur vierten Verhandlungsrunde zusammengekommen. Beide Seiten konnten ihre Differenzen aber nicht überbrücken.Bereits am Samstag war zehn Stunden lang verhandelt worden.Nach langen Verhandlungen am Sonntag teilte die Gewerkschaft gegen 21.30 Uhr zunächst mit, dass mit dem Ministerium, der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) und den Spediteuren eine vorläufige Einigung erzielt worden sei.Die PPP änderte ihre Position gegen 22 Uhr jedoch, sodass die Einigung hinfällig wurde.Die Lkw-Fahrer fordern höhere Löhne und ein Festhalten am System für sichere Frachtraten, das ihnen bestimmte Raten für ihr Frachtgut garantiert. Die Regelung soll am 31. Dezember auslaufen.Wegen der Arbeitsniederlegung wurde am Hafen von Busan verglichen mit dem Vormonatszeitraum rund 20 Prozent Fracht abgeladen und abgeholt.