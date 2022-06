Nordkorea meldet weniger als 40.000 Fieberfälle

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat weniger als 40.000 Fieberfälle gemeldet.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag von 36.710 neuen Fällen in einem 24-Stunden-Zeitraum mit Stand 18 Uhr am Sonntag.Unter Berufung auf die staatliche Zentrale für Epidemie-Prävention hieß es, dass 42.000 Fieberpatienten in dem Zeitraum genesen seien.Den offiziellen nordkoreanischen Angaben zufolge wurde am 15. Mai mit fast 393.000 Fällen der Höhepunkt erreicht. Seitdem sollen die Zahlen gesunken und am 27. Mai erstmals unter 100.000 gefallen sein.Zahlen zu den neuen Todesfällen, den Todesfällen insgesamt und der Sterberate veröffentlichte Nordkorea nicht.Am Sonntag hatte KCNA gemeldet, dass 72 Menschen an dem hohen Fieber gestorben seien und die Sterblichkeitsrate 0,002 Prozent betrage.Nach den von Nordkorea veröffentlichten Daten seien seit Ende April 4,46 Millionen Einwohner mit Fiebersymptomen erkrankt. Bis auf 65.000 seien mittlerweile alle vollständig genesen.