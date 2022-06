Südkoreas Vereinigter Generalstab: Nordkorea führte offenbar Artillerieübung durch

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag offenbar eine Artillerieübung durchgeführt.Es seien mehrere Schüsse abgegeben worden, vermutlich aus einem Mehrfach-Raketenwerfer, teilte der Vereinigte Generalstab in Südkorea am Sonntagabend mit.Zwischen 8.07 Uhr und 11.03 Uhr seien mehrere Flugkörper entdeckt worden.Südkoreas Streitkräfte hätten in enger Zusammenarbeit mit den USA ihre Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten. Auch sei die Überwachung Nordkoreas verstärkt worden.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte letzte Woche bei einer Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei das Ziel vorgestellt, die Verteidigungsfähigkeiten zu verstärken.Eine Woche zuvor hatte Nordkorea acht Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.