Außenminister Park bekräftigt resolutes Vorgehen gegen Nordkoreas Provokationen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Park Jin hat die Position bekräftigt, gegen Nordkoreas Provokationen entschieden vorgehen zu wollen.Er wolle mit US-Außenminister Antony Blinken über Maßnahmen zur Kooperation diskutieren, um inmitten der ernsten Lage auf der koreanischen Halbinsel Nordkoreas Provokationen verhindern und diese resolut erwidern zu können, sagte Park am Sonntag (Ortszeit) in Washington.Von zentraler Wichtigkeit sei die Verstärkung der Abschreckung, damit Nordkorea keine Provokation wagen könne. Und dass man resolut vorgehe, wenn eine Provokation verübt werde, betonte Park, nachdem er vor dem Denkmal für Veteranen des Koreakriegs in Washington Blumen niederlegt hatte.Bezüglich der Möglichkeit eines siebten Atomtests Nordkoreas ging er davon aus, dass nun lediglich ein politischer Entschluss ausstehe, weil die Vorbereitungen abgeschlossen zu sein schienen. Man könne nicht wissen, wann Nordkorea tatsächlich zu einer solchen Provokation greifen werde. Es wäre wünschenswert, das Problem mit Dialog und Diplomatie zu lösen, anstatt weiter Provokationen zu verüben, so der Außenminister.Park traf am Sonntagvormittag (Ortszeit) in Washington ein. Er wird am Montag mit US-Außenminister Blinken ein Antrittsgespräch führen, um über Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, einschließlich der nordkoreanischen Nuklearfrage, zu sprechen.