Verteidigungsminister: Südkorea will trilaterale Sicherheitskooperation mit USA und Japan stärken

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Lee Jong-sup hat am letzten Tag des Asiatischen Sicherheitsgipfels, des sogenannten Shangri-La-Dialogs, in Singapur, eine Rede über die Denuklearisierung Nordkoreas und die Sicherheit in der indopazifischen Region gehalten.Lee bestätigte das Ziel einer vollständigen und überprüfbaren Denuklearisierung Nordkoreas. Er betonte, dass hierfür eine starke Kraft als Stütze dienen müsse.Für die Abschreckung vor der Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen forderte er vor allem die Verstärkung der Fähigkeit zur Ausführung der erweiterten Abschreckung der USA und dann die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der südkoreanischen Armee.Lee teilte auch den Willen mit, die trilaterale Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan zu stärken. Man sei bereit, hierfür mit Japan einen ernsthaften Dialog zu führen.Der Minister präsentierte zudem die Idee, auch die Sicherheitskooperation mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und Europa zu erweitern, damit Südkorea die Rolle eines globalen Schlüsselstaates spielt. Denn die Instabilität auf der koreanischen Halbinsel könnte zur Instabilität in Nordostasien und im gesamten indopazifischen Raum führen, hieß es zur Begründung.