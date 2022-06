Ausländer tätigen an Südkoreas Börse fünften Monat in Folge Nettoverkäufe

Photo : YONHAP News

Ausländer haben im Mai an der koreanischen Börse den fünften Monat in Folge Nettoverkäufe getätigt.Nach Angaben der Finanzaufsicht am Montag tätigten ausländische Anleger im vergangenen Monat Nettoverkäufe in Höhe von 1,61 Billionen Won (1,2 Milliarden Dollar). An der Hauptbörse Kospi waren es 1,28 Billionen Won und am Technologiemarkt Kosdaq 328 Milliarden Won.Der Wert der börsennotierten Aktien im Besitz von Ausländern lag Ende Mai bei 695,9 Billionen Won (540 Milliarden Dollar). Das entspricht 26,8 Prozent des gesamten Börsenwerts.Am Anleihemarkt setzten Ausländer dagegen seit Januar letzten Jahres den 17. Monat in Folge ihre Nettoinvestitionen fort. Im Mai gab es Nettokäufe von notierten Anleihen im Wert von 6,45 Billionen Won, während Anleihen im Wert von 5,08 Billionen Won bei Fälligkeit zurückgezahlt wurden. Demnach wurde eine Nettoinvestition in Höhe von 1,37 Billionen Won (eine Milliarde Dollar) verbucht.Ausländer besitzen mit Stand Ende Mai Anleihen im Wert von 225,8 Billionen Won (175 Milliarden Dollar), was 9,7 Prozent des Wertes der gelisteten Anleihen entspricht. Beim Wert der Anleihen im Besitz von Ausländern wurden seit Januar letzten Jahres laufend neue Rekorde verbucht.