Regierung entscheidet diese Woche über eventuelle Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird diese Woche entscheiden, ob an der siebentägigen Isolationspflicht für Corona-Infizierte festgehalten wird oder nicht.Das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen teilte mit, dass eine Taskforce aus Experten für Infektionskrankheiten und die Seucheneindämmung seit dem 3. Juni im Einsatz sei, um über Kriterien und einen Zeitpunkt für die Aufhebung der Isolationspflicht zu diskutieren. Die Diskussionsergebnisse würden am 17. Juni veröffentlicht.Wie verlautete, würden in der Arbeitsgruppe verschiedene Meinungen vorgebracht. Die einen fordern, dass die Isolationspflicht noch für eine Weile bestehen bleiben müsse. Die anderen verlangen, dass lediglich Infizierte in der Hochrisikogruppe zur Isolierung verpflichtet werden sollten, oder dass die Dauer der Isolierung verkürzt werden sollte.Falls es zu einer Änderung kommt, wird die neue Regelung voraussichtlich ab dem 20. Juni gelten.Die Regierung hatte nach der Herabstufung von Covid-19 zur Infektionskrankheit der Klasse 2 eine Entscheidung darüber angekündigt, ob die Isolationspflicht mit Wirkung ab 23. Mai wegfallen würde. Die Diskussion hierzu wurde jedoch anschließend um vier Wochen verschoben.