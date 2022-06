Südkoreas Botschafter in USA bedauert Nordkoreas Politik „Macht für Macht“

Photo : YONHAP News

Laut dem neuen südkoreanischen Botschafter in den USA wird daran gearbeitet, dass ein neu auszuarbeitender gemeinsamer Operationsplan Südkoreas und der USA fortgeschrittene Reaktionsmaßnahmen gegen die nukleare Bedrohung aus Nordkorea enthalten wird.Das sagte Cho Tae-yong nach seiner Ankunft am Flughafen Washington-Ronald-Reagan am Sonntag (Ortszeit) in Bezug auf die Diskussionen zwischen Südkorea und den USA über eine erweiterte Abschreckung.Die nukleare Bedrohung aus Nordkorea stelle eine reale Bedrohung dar, mit der man konfrontiert sei, sagte er.Die Verkündung des Prinzips „Macht für Macht und frontaler Kampf“ bei einer jüngsten Sitzung der nordkoreanischen Arbeiterpartei kritisierte der Botschafter. Er finde dies sehr bedauerlich, weil lediglich Nordkorea einen falschen Weg der Geschichte zu beschreiten scheine.Nach seiner Karriere als Diplomat war Cho Abgeordneter der Partei Macht des Volks. Er wurde am 17. Mai zum Botschafter in den USA designiert und erhielt am 10. Juni das Beglaubigungsschreiben.Er begleitet Außenminister Park Jin, der für ein Treffen mit seinem US-Amtskollegen am Sonntag in den USA eintraf, und nimmt damit seine Arbeit als Botschafter auf.