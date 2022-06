First Lady besucht heute Witwe von Ex-Präsident Roh Moo-hyun

Photo : YONHAP News

Kim Kun-hee, die Ehefrau von Präsident Yoon Suk Yeol, wird heute Kwon Yang-sook, der Witwe des früheren Präsidenten Roh Moo-hyun, einen Höflichkeitsbesuch abstatten.Kim wird zum ersten Mal das Dorf Bongha in der Provinz Süd-Gyeongsang besuchen, um Rohs Grabstätte aufzusuchen und Kwon zu treffen. Es wird erwartet, dass Kim eine Botschaft von Präsident Yoon übermitteln wird.Das Präsidialamt teilte mit, dass Kim seit dem vergangenen Jahr gehofft habe, Kwon zu treffen und ihr zuzuhören, wenn sich die Gelegenheit biete.Es gibt auch Bemühungen, dass Kim in naher Zukunft ins Dorf Pyeongsan in Süd-Gyeongsang reisen kann, um Kim Jung-sook, der Ehefrau des ehemaligen Präsidenten Moon Jae-in, einen Höflichkeitsbesuch abzustatten.