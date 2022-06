Politik Südkoreas Büro für nationale Sicherheit tagt nach Nordkoreas Schüssen aus Mehrfachraketenwerfer

Das Büro für nationale Sicherheit im südkoreanischen Präsidialamt hat am Sonntag nach dem Abfeuern von Geschossen aus einem Mehrfachraketenwerfer Nordkoreas in einer Sitzung die Sicherheitslage überprüft.



Das Präsidialamt teilte mit, dass das Militär am Sonntag zwischen 8.07 Uhr und 11.03 Uhr mehrere Spuren entdeckt habe, die vermutlich von Geschossen aus einem Mehrfachraketenwerfer Nordkoreas verursacht worden seien. Das Amt habe als Reaktion darauf um 10.30 Uhr eine Sitzung unter Vorsitz des ersten stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaters Kim Tae-hyo eröffnet, um die Sicherheitslage unter die Lupe zu nehmen.



Laut dem Präsidialamt wurde bei dem Treffen Besorgnis darüber geäußert, dass Nordkorea verschiedene Waffensysteme weiter verbessere, die eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Südkoreas darstellten. Die Position der Regierung, die Situation weiter zu überprüfen und dabei sowohl gelassen als auch streng vorzugehen, sei erneut bestätigt worden.