Südkorea meldet 3.828 Corona-Neuinfektionen – tiefster Stand seit fünf Monaten

Photo : KBS News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit fünf Monaten unter 4.000 gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 3.828 Neuinfektionen, darunter 3.768 lokal übertragene und 60 eingeschleppte Fälle, bestätigt worden seien.Damit wurde der tiefste Stand seit dem 11. Januar verbucht, als 3.094 neue Infektionsfälle gemeldet worden waren.Verglichen mit dem Vortag hat sich die Zahl fast halbiert.Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass am Sonntag weniger Testungen vorgenommen wurden, ist ein Abwärtstrend bei den Infektionszahlen deutlich erkennbar.Bisher haben 8,3 Prozent der Bevölkerung ihre vierte Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Bei den Menschen ab 60 Jahren erreicht die Quote 29,9 Prozent.