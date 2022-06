Internationales Friedensforschungsinstitut SIPRI rechnet mit Zunahme von Atomwaffen

Das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut, SIPRI, hat vor einem atomaren Wettrüsten gewarnt.



SIPRI ging in seinem am Sonntag veröffentlichten Jahrbuch 2022 davon aus, dass die Zeit der nuklearen Abrüstung vorbei sei. Wegen zunehmender Spannungen infolge des Kriegs in der Ukraine werde die Zahl der Atomwaffen in der Welt nach einem Rückgang in den letzten 35 Jahren in den nächsten zehn Jahren steigen, hieß es.



SIPRI stufte insgesamt neun Länder, die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea, als Atommächte ein.



Russland und die USA verfügen laut dem Institut mit jeweils 5.977 und 5.428 über die meisten Atomwaffen. Nordkorea besitze derzeit 20 Atomsprengköpfe und genug spaltbares Material, um 45 bis 55 Atomsprengköpfe bauen zu können, hieß es.