Verteidigungsminister Südkoreas, der USA und Japans über engere Kooperation wegen Nordkoreas Raketen einig

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas, der USA und Japans sind am Rande des Asiatischen Sicherheitsgipfels in Singapur zu einem trilateralen Gespräch zusammengekommen.Beim ersten trilateralen Verteidigungsministertreffen seit zwei Jahren und sieben Monaten stand ein gemeinsames Vorgehen gegen die nukleare Bedrohung aus Nordkorea oben auf der Tagesordnung.Die Minister vereinbarten, für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel eng zu kooperieren, und präsentierten konkrete Maßnahmen gegen Nordkoreas Provokationen mit ballistischen Raketen. Sie beschlossen, Übungen zur Raketenwarnung und zur Detektion und Nachverfolgung ballistischer Raketen auf regelmäßiger Grundlage abzuhalten.Bisher wurde die Abhaltung solcher Übungen oftmals nicht bekannt gemacht. Als Zeichen der Warnung an Nordkorea will man solche Übungen künftig in aller Öffentlichkeit durchführen.Die drei Länder verständigten sich zudem darauf, nach weiteren Maßnahmen Ausschau zu halten. Damit wurde angedeutet, dass sie abhängig von Nordkoreas Verhalten den militärischen Druck noch erhöhen könnten.Auch wird die Möglichkeit erwähnt, dass die trilateralen Übungen zur U-Boot-Abwehr, Terrorismusbekämpfung und Suche und Rettung wieder aufgenommen würden, die seit 2018 angesichts der angespannten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan nicht mehr durchgeführt wurden.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte jedoch die Position mit, dass es noch zu früh sei, mit Japan eine gemeinsame Militärübung abzuhalten, für die viele Truppen mobilisiert würden.Verteidigungsminister Lee Jong-sup sagte, die Abhaltung einer Militärübung zwischen Südkorea und den USA unterscheide sich von der Abhaltung einer Übung zwischen Südkorea, den USA und Japan. Südkorea müsse daran anders herangehen.Beim trilateralen Treffen wurde auch die Absicht der USA berücksichtigt, China in Schach zu halten. Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul kamen die drei Minister darin überein, dass die Kooperation für einen freien und offenen Indopazifik von Bedeutung sei.Beim zuvor abgehaltenen südkoreanisch-amerikanischen Verteidigungsministertreffen einigten sich beide Seiten, Arbeitsgespräche zur Verbesserung der Fähigkeit zur Realisierung der erweiterten Abschreckung fortzusetzen.Wie verlautete, habe sich US-Verteidigungsminister Austin für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung in Bezug auf den Stützpunkt des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Seongju bedankt. Beide Seiten bekräftigten auch die Kooperation im indopazifischen Raum.