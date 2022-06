Chefdiplomaten Südkoreas und der USA: Nordkorea wäre nach Atomtest mit geschlossener Reaktion konfrontiert

Photo : YONHAP News

Die Chefdiplomaten Südkoreas und der USA, Park Jin und Antony Blinken, haben Nordkorea erneut vor einem Atomtest gewarnt.Nordkorea würde mit einer geschlossenen und entschlossenen Reaktion konfrontiert, sollte es zu irgendeiner Provokation, einschließlich eines Nuklearversuchs, greifen.Blinken sagte am Montag bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an das Gespräch in Washington, dass die Verbündeten sowohl auf kurz- als auch auf langfristige Änderungen des militärischen Handlungsplans vorbereitet seien, sollte dies angebracht sein.Der US-amerikanische Außenminister äußerte sich besorgt über einen möglichen Atomtest in Nordkorea. Über Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramme stimmten sich die USA mit Südkorea eng ab, hieß es weiter.Blinken unterstrich erneut, dass die USA gegenüber Nordkorea keine feindseligen Absichten hegten und für Dialog und Diplomatie offen seien. Nordkorea solle auf die Aufrufe zum Dialog reagieren, ergänzte er.Sein südkoreanischer Amtskollege äußerte seine Einschätzung, dass Nordkorea die Vorbereitungen für einen weiteren Atomtest abgeschlossen zu haben scheine. Sollte Nordkorea eine Provokation verüben und beispielsweise einen Nukleartest durchführen, würde es sich lediglich weiteren Sanktionen und Abschreckungsmaßnahmen gegenübersehen.Park berichtete weiter, dass sich beide Seiten darauf verständigt hätten, die Beratungs- und Strategiegruppe für eine erweiterte Abschreckung zu reaktivieren. Diese würde sich mit der rechtzeitigen Stationierung von strategischen Gütern befassen, so Minister Park.