Start von südkoreanischer Trägerrakete verschiebt sich um einen Tag

Photo : YONHAP News

Der Start der südkoreanischen Trägerrakete Nuri ist um einen Tag verschoben worden.Starker Wind verhinderte den geplanten Start der Vorbereitungen am Dienstag. Die Rakete, auch als KSLV-II bekannt, soll nun am Donnerstag am Naro Raumfahrtzentrum in Goheung an der Südküste abheben.Das Koreanische Raumfahrtforschungsinstitut (KARI) hatte um 6 Uhr die Bedingungen für einen Start und die Verlegung zur Startrampe überprüft.Weil der Wind zu stark sei und es im Tagesverlauf noch windiger werden könnte, gaben das Wissenschaftsministerium und KARI die Verschiebung des Starts um einen Tag bekannt.Nuri soll damit morgen zwischen 7.20 Uhr und 8.30 Uhr zur Startrampe gebracht und aufgerichtet werden.