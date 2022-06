Biden verlängert nationalen Notstand in Bezug auf Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat den nationalen Notstand in Bezug auf Nordkorea verlängert.Biden teilte seine Entscheidung am Montag in einer Mitteilung an den Kongress mit. Er begründete diese mit dem Risiko einer Weitergabe von waffenfähigem spaltbaren Material auf der koreanischen Halbinsel.Auch führte er provozierende, destabilisierende und repressive Aktionen und Politiken Nordkoreas als Gründe an. Diese stellten eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Außenbeziehungen und die Wirtschaft der USA dar, hieß es.Die USA hatten erstmals im Jahr 2008 den nationalen Notstand wegen Nordkorea ausgerufen. Seither wurde der Beschluss jedes Jahr verlängert.