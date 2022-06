Bitcoin fällt unter 30 Millionen Won

Photo : YONHAP News

Der Bitcoin-Kurs an koreanischen Kryptobörsen ist erstmals seit eineinhalb Jahren unter die Marke von 30 Millionen Won (etwa 23.000 Dollar) gefallen.An der Kryptobörse Upbit kostete ein Bitcoin am Dienstag um 8.50 Uhr 29,3 Millionen Won (22.700 Dollar). Der Wert rutschte verglichen mit dem Stand 24 Stunden zuvor um 16,17 Prozent ab.Der Kurs unterschritt gegen 8 Uhr die 30-Millionen-Won-Schwelle. Um 8.32 Uhr fiel der Wert auf 28,86 Millionen Won. Es ist das erste Mal seit dem 29. Dezember 2020, dass der Wert in den Bereich von 20 Millionen Won fiel.An der Kryptobörse Bithumb fiel der Bitcoin-Kurs zur selben Zeit um 16,30 Prozent auf 29,22 Millionen Won.Ethereum, die Nummer zwei bei der Marktkapitalisierung, verlor ebenfalls an Wert und zwar auf bis zu 1,56 Millionen Won (1.200 Dollar). Innerhalb von 24 Stunden sank der Wert um 17 Prozent.Weil aufgrund der hohen Inflation eine restriktivere Geldpolitik in großen Volkswirtschaften erwartet wird, werden riskante Anlagen eher gemieden. In dieser Situation beförderten Verkäufe von Bitcoins in großem Stil den Kursrutsch zusätzlich.