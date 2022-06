Musikvideo zu „Permission to Dance“ von BTS auf YouTube 500 Millionen Mal aufgerufen

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zum Lied „Permission to Dance“ von BTS ist auf YouTube über 500 Millionen Mal aufgerufen worden.Die Agentur der K-Pop-Band gab am Dienstag bekannt, dass am Montagnachmittag die 500-Millionen-Marke durchbrochen worden sei.Das Musikvideo wurde im Juli letzten Jahres veröffentlicht.Von BTS gibt es damit 13 Musikvideos, die mehr als 500 Millionen Mal angeklickt wurden. 37 Musikvideos der Gruppe wurden über 100 Millionen Mal aufgerufen.„Permission to Dance“ gelangte im Juli letzten Jahres an die Spitze der Billboard Hot 100 Charts.