Kospi unterschreitet erstmals seit zwei Jahren Marke von 2.500 Zählern

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat erstmals seit zwei Jahren die Marke von 2.500 Zählern unterschritten.Am Dienstagmorgen rutschte der Kospi weiter ab, nachdem er am Montag über drei Prozent verloren hatte.Um 9.50 Uhr notierte der Kospi bei 2.499,05 Zählern.Zuletzt hatte der Hauptindex am 13. November 2020 unterhalb der Schwelle von 2.500 Punkten gelegen.Am Montag hatten Zinsängste und Inflationssorgen die südkoreanische Börse auf Talfahrt geschickt. Anleger sind besorgt, dass die US-Notenbank und andere Zentralbanken wegen des hohen Preisauftriebs die Zinsen noch kräftiger anheben werden. Dies könnte wiederum das Risiko einer globalen Rezession erhöhen.Laut Information des "Wall Street Journal" erwäge die US-Notenbank Federal Reserve, bei der Sitzung ihres Offenmarktausschusses am Dienstag und Mittwoch eine Anhebung um 75 Basispunkte anzukündigen.