Außenminister Park trifft US-Energieministerin

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat sich am Montag in Washington mit US-Energieministerin Jennifer Granholm getroffen.In Bezug auf die internationale Kooperation bei Atomkraftwerken auf ziviler Ebene hätten sich beide Minister über die Bedeutung der Einhaltung der höchsten Standards für die Nichtverbreitung von Kernwaffen ausgetauscht, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Hinsichtlich der nuklearen Nichtverbreitung wurde auch das Zusatzprotokoll der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zur Sprache gebracht, in dessen Mittelpunkt deren Befugnis zur Inspektion von nicht gemeldeten Nuklearanlagen steht. Damit wollten beide Seiten vermutlich betonen, dass bei der privaten Kooperation in Bezug auf Atomkraftwerke die Standards für die Nichtverbreitung von Atomwaffen respektiert werden sollten.Beide Minister diskutierten auch über Wege zur Verstärkung der gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit auf ausländischen Märkten für Atomkraftwerke.