Große Herde von Gemeinen Delfinen erstmals vor Jeju beobachtet

Photo : YONHAP News

Erstmals ist im Meer vor der südlichen Insel Jeju eine Herde von tausenden Gemeinen Delfinen gesichtet worden.Es ist das erste Mal, dass eine Herde von Gemeinen Delfinen dort gesichtet und gefilmt wurde. In Korea sollen diese Tiere hauptsächlich im Ostmeer leben.Ein Augenzeuge namens Kang Young-geun sagte, er habe beim Anblick der Delfine den Eindruck bekommen, dass das Meer vor Jeju noch sauber sei. Der Anblick sei sehr schön gewesen.Es gibt Fälle, dass Gemeine Delfine, die sich hauptsächlich von Tintenfisch und kleinen Fischen ernähren, im Südmeer des Landes beobachtet wurden oder sich in einem Netz verfangen haben. Es ist jedoch das erste Mal, dass eine große Herde dieser Delfinart im Meer vor Jeju gesehen und dies gefilmt wurde.Lee Kyung-ri vom Walforschungsinstitut nannte es bahnbrechend, dass eine so große Herde von Gemeinen Definen in der Umgebung der Insel Jeju gesehen worden sei.Kurz nach der Beobachtung der Delfine wurde im Meer vor Jeju auch ein Schwertwal gesichtet, eine Art, die international geschützt ist und letztes Jahr in Südkorea zum schutzbedürftigen Meereslebewesen erklärt wurde.Schwertwale kommen nur selten im Meer vor Jeju vor, obwohl dieses Jahr im Ostmeer über 200 Wale, darunter Schwertwale, kleine Schwertwale und Pottwale, gesichtet wurden.Wale gelten als Maßstab zur Feststellung der Gesundheit des Meeresökosystems. Daher nimmt die Notwendigkeit ökologischer Forschungen zum Meer vor Jeju zu.