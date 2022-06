Lkw-Fahrer streiken achten Tag in Folge

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Lkw-Fahrer streiken den achten Tag in Folge, was für immer mehr Lieferstörungen sorgt.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte heute mit, dass nach Polizeischätzungen 6.800 Personen, 31 Prozent der Mitglieder der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity, an Kundgebungen in 14 Regionen teilgenommen hätten.Das Ministerium erläuterte, dass es in wichtigen Industrien wie Stahl, Reifen und Beton zu Lieferproblemen komme. Bei Beton sei ein deutlicher Rückgang verbucht worden, bei Stahl sei es in einigen Fabriken aufgrund fehlender Lagermöglichkeiten zum Produktionsstopp gekommen, hieß es.Nach weiteren Angaben werden dringende Lieferungen unter Polizeischutz losgeschickt. Unternehmen setzten eigenes Beförderungspersonal ein, um das Ausmaß der Schäden gering zu halten.