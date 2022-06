Kospi-Börse in Seoul verliert erneut

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Seoul hat am Dienstag erneut verloren.Der Hauptindex beendete den Handel 0,46 Prozent tiefer auf einem 19-Monats-Tief von 2.492,97 Zählern. Schon sechs Handelstage in Folge ging es damit für den Kospi bergab.Zuletzt hatte der Hauptindex am 13. November 2020 unterhalb der Schwelle von 2.500 Punkten gelegen.Der technologielastige Kosdaq ging um 0,63 Prozent auf 823,58 Punkte zurück.Die südkoreanische Landeswährung Won verlor gegenüber dem Dollar weiter an Wert. Ein Dollar wurde zu 1.286,4 Won gehandelt und kostete damit 2,4 Won weniger als am Vortag.Grund für den Rückgang an der Börse sei laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap die Sorge, dass in den USA die Zinsen stärker angehoben werden als erwartet und eine globale Rezession drohen könnte.Laut Medienberichten erwäge die US-Notenbank Federal Reserve, bei der Sitzung ihres Offenmarktausschusses am Dienstag und Mittwoch eine Anhebung des Leitzinses um 75 Basispunkte anzukündigen. Es wäre das erste Mal seit 1994, dass ein so großer Zinsschritt beschlossen wird.Die hohe Inflation und ein möglicher "gigantischer Schritt" der Fed hätten Sorgen vor einer globalen Rezession geschürt, wurde Analyst Na Jeong-hwan von Cape Investment & Securities von Yonhap zitiert.Unterdessen kündigten die Regierung und die Bank of Korea heute an, notwendigenfalls aktiv eingreifen zu können, um den Markt zu stabilisieren.Die Regierung müsse handeln, um Marktschwankungen wegen eines Herdenverhaltens vorzubeugen und ihre Notfallpläne überprüfen, die jederzeit zur Anwendung kommen könnten, sagte Finanzminister Choo Kyung-ho in einer Sitzung mit hohen Beamten seines Ministeriums.