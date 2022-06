BTS kündigen Auszeit als Gruppe an

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat eine Auszeit als Gruppe angekündigt.Stattdessen wollten die sieben Mitglieder zunächst einzeln bei verschiedenen Projekten mitarbeiten.Die Entscheidung gab die Gruppe am Dienstag in ihrem YouTube-Kanal bekannt. Sie würden für eine Weile pausieren, um als BTS in der Zukunft mehr Zeit verbringen und sich vorwärts bewegen zu können.In dem Video sprachen die Mitglieder bei einem Abendessen miteinander. Bandleader RM erläuterte, das gegenwärtige Idol-System habe sie daran gehindert, zu reifen. Die Band habe damit trotz ihrer Blütezeit ein wenig die Orientierung verloren.Sie wünschten sich, dass sie als BTS lange zusammenbleiben und sie müssten sich treu bleiben.Zur Wortwahl "Auszeit" erläuterte die Managementagentur Hybe, dass die Mitglieder verschiedenen Solo-Projekten nachgehen wollten und auf verschiedene Weise aktiv blieben.