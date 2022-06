Fußball-Nationalmannschaft gewinnt Freundschaftsspiel gegen Ägypten mit 4:1

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft hat ein Freundschaftsspiel gegen Ägypten mit 4:1 gewonnen.Die Mannschaft von Trainer Paulo Bento ging am Dienstagabend im WM-Stadion von Seoul durch Tore von Hwang Ui-jo und Kim Young-gwon in Führung. Mostafa Mohamed konnte für die Gäste noch vor der Pause den Anschlusstreffer erzielen.Gegen Ende der zweiten Halbzeit brachte Südkorea mit Toren durch Cho Gue-sung und Kwon Chang-hoon den Sieg unter Dach und Fach.Das Spiel gegen Ägypten war das letzte von vier Testspielen im Juni für die WM-Endrunde in Katar, die im November und Dezember ausgetragen wird.Gegen Brasilien gab es am 2. Juni eine 1:5-Niederlage. Anschließend konnte sich die Mannschaft am 6. Juni gegen Chile mit 2:0 durchsetzen. Am vergangenen Freitag endete die Partie gegen Paraguay mit einem 2:2-Unentschieden.Im September wird die Mannschaft noch zwei Testspiele bestreiten.