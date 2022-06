Erwerbstätigenzahl im Mai um 930.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Mai den 15. Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im vergangenen Monat 28,48 Millionen Menschen berufstätig. Das sind 935.000 mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde seit März letzten Jahres stets ein Anstieg im Vorjahresvergleich verzeichnet. Zudem wurde der kräftigste Zuwachs in einem Mai seit 2000 erzielt.Die Beschäftigungsquote bei den Menschen ab 15 Jahren verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozentpunkte auf 63 Prozent. Die Quote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren kletterte um 2,3 Prozentpunkte auf 69,2 Prozent. Beide Werte entsprechen jeweils dem höchsten Stand in einem Mai seit der Einführung der entsprechenden Statistik.Aus der Behörde verlautete, dass infolge der zugenommenen Aktivitäten im Freien dank der Rückkehr zur Normalität die Zahl der Stellen in den kontaktintensiven Branchen gestiegen sei.Die Arbeitslosenquote sank um einen Prozentpunkt auf drei Prozent.